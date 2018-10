Juventus, si avvicina il rinnovo di Mandzukic fino al 2022

Fonte: Tuttojuve

La Juventus e Mario Mandzukic, attaccante croato classe 1986, sono pronti a continuare insieme: secondo quanto riportato dai colleghi di "Rai Sport", infatti, sarebbe ormai quasi raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 2022. Un bel riconoscimento per Mandzukic, che, in questi anni, ha saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale in squadra dal punto di vista tattico.