Juve, si balla sui terzini. Spinazzola piace sempre, dubbio Alex Sandro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle prese con un rendimento non proprio continuo dei propri esterni difensivi, la Juventus concentrerà i propri sforzi ed investimenti sul reparto arretrato a gennaio, nella speranza di poter alzare il livello qualitativo del reparto che più ha dato da pensare ad Allegri nella prima parte di stagione. Se per Stephan Lichsteiner si attende solo l'ok dello svizzero alla cessione (il Valencia è l'ultima ad essersi fatta avanti per lo svizzero, ndr), costringono ad una riflessione anche le situazioni di Alex Sandro e Kwadwo Asamoah. Il brasiliano sembrava essere tornato nelle grazie di Allegri con la prova in Champions League contro l'Olympiacos e invece è tornato a scaldare la panchina nella supersfida contro l'Inter. Le indiscrezioni che parlano di superofferte dall'Inghilterra per lui non si placano e la scarsa voglia di rinnovare potrebbe accelerare l'addio, con conseguente esigenza bianconera di puntare su un altro interprete per la fascia sinistra. Inutile dire che il nome di Leonardo Spinazzola, anche ma non solo esigenze di lista, è il preferito. Per quanto riguarda il ghanese, la cessione a gennaio al momento non è neanche presa in considerazione.