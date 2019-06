Juventus, si complica Cancelo-City per colpa dell'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City vuole portare in Premier League Joao Cancelo, ma al momento la trattativa con la Juventus è in stand by "per colpa" dell'Inter. Questo quanto riferisce Sky Sport, che spiega come i Citizens debbano prima cedere Danilo per liberare lo spazio in rosa al portoghese. Il club nerazzurro si era interessato al terzino brasiliano nelle scorse settimane, ma ora ha fatto un passo indietro perché Antonio Conte punta ad un interprete più offensivo per il suo 3-5-2: da qui la decisione di virare su Valentino Lazaro. Lo riporta Fcinternews.it