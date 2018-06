Juventus, si complica la pista Darmian: sondaggio per Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si complica la pista che portava Matteo Darmian vicino alla Juventus. I bianconeri non hanno intenzione di spendere più di 12 milioni per l'esterno italiano, contro la richiesta di 20 milioni del Manchester United. Per questo Marotta tiene d'occhio Joao Cancelo, rientrato al Valencia dopo l'esperienza all'Inter e sondato dai dirigenti juventini negli ultimi giorni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.