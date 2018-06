Juventus, si continua a lavorare per Cancelo e Darmian

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sports la Juventus continua a lavorare su due piste per la corsia destra delle difesa. Non si molla Joao Cancelo sebbene la richiesta sia di 40 milioni di euro e resta aperta la porta per Mattia Darmian: la settimana prossima è previsto un incontro con il Manchester United per sbloccare la situazione. Non è da escludere che i bianconeri provino ad acquistare entrambi, considerato l'infortunio di Spinazzola.