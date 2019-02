© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus lavora al rinnovo di Moise Kean. Il giovane talento è in scadenza nel 2020 e su di lui è tornato alla carica il Milan, pronto a investire forte su di lui. La "patata bollente" Higuain, durata in rossonero solo sei mesi ha indotto la Juventus a dire di no, come riporta Il Corriere di Torino. Appena 76 i minuti raccolto dall'attaccante in questa stagione, con un gol in Coppa Italia all'attivo.