Juventus, si lavora al rinnovo di Spinazzola

La Juventus progetta un futuro bianconero per Leonardo Spinazzola, esterno reduce da un'ottima stagione tra le file dell'Atalanta. Secondo Premium Sport, la Vecchia Signora già lavora per il prolungamento con adeguamento economico per il calciatore classe '93, che non dovrebbe quindi restare - come invece concordato un anno fa quando si chiuse l'affare mediante la formula del prestito biennale - alla Dea. All'Atalanta, come anticipato da TMW, arriverà Fabio Eguelfi (22), alla Pro Vercelli nell'ultima stagione ma di proprietà dell'Inter.