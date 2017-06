Juventus, si lavora sulle cessioni. In uscita Lemina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juventus molto attiva sul mercato negli ultimi giorni. Marotta e Paratici stanno lavorando alacremente per consegnare ad Allegri una rosa ancor più competitiva, con l'obiettivo di ritentare l'assalto alla Champions League. Perso quasi definitivamente Tolisso, destinato al Bayern Monaco, il club bianconero è alla ricerca di un elemento per rinforzare la linea mediana. Il nome più caldo, come riporta Tuttosport, è quello di Steven N'Zonzi, centrocampista del Siviglia. Il francese prenderebbe il posto di Mario Lemina, su cui ci sono Arsenal e Watford.