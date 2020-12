Juventus, si riapre la caccia alla quarta punta ma prima Paratici deve dire addio a Khedira

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta tornando a pensare a una quarta punta da affiancare a Ronaldo, Dybala e Morata. I nomi di Giroud e Milik restano nella lista di Paratici, ma prima di tutto dovrà essere trovata una nuova collocazione per Khedira, visto che il risparmio di 6 milioni lordi per il rimanente ingaggio, permetterebbe ai bianconeri di trovare un'intesa con una nuova punta. Per il francese, basterebbe convincere il Chelsea a lasciarlo partire con sei mesi d'anticipo, mentre per il polacco c'è un grosso ostacolo che si chiama De Laurentiis, visto che il presidente del Napoli continua a chiedere almeno 20 milioni di euro.