Juventus, si ripensa ad André Gomes. Ma prima si valuta Bentancur

© foto di J.M.Colomo

Come riportato da Rai Sport, in casa Juventus potrebbe riaprirsi la pista che porta a André Gomes, che ha trovato fin qui poco spazio al Barcellona. Jorge Mendes lo ha proposto a Mourinho, ma anche la Juventus ci sta pensando. Verrà, però, prima valutato il rendimento di Bentancur per capire se sia il caso di tentare l’assalto al giocatore blaugrana, anche per evitare un problema di sovrabbondanza per Massimiliano Allegri. A gennaio intanto potrebbe tornare d’attualità il nome di Leonardo Spinazzola, ora all'Atalanta e già seguito in estate.