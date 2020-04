Juventus, si scalda la pista Milik: Bernardeschi potrebbe andare al Napoli

Si scalda la pista che potrebbe portare Arkadiusz Milik a vestire la maglia della Juventus nel corso della prossima stagione. Il polacco non rinnoverà con il Napoli e sta cercando una nuova collocazione, con i bianconeri interessati a lui ma non a versare i 40 milioni richiesti da De Laurentiis. L'affare potrebbe entrare nel vivo con delle contropartite, come per esempio Federico Bernardeschi, esterno che potrebbe prendere il posto di Callejon. Piacciono anche Rugani e Romero, pedine utili per convincere il patron azzurro a cedere l'attaccante anche in Italia.

Sirene estere - Ma anche la Premier è interessata al giocatore di Gattuso, con il Chelsea pronto a mettere sul piatto un pallino di Giuntoli che risponde al nome di Boga, attualmente al Sassuolo ma che potrebbe essere riacquistato dai Blues. E' entrato in corsa anche il Tottenham, che per far vacillare DeLa potrebbe proporre Lucas Moura. A riportarlo è Tuttosport.