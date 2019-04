Juventus, si torna a lavorare in ottica Milan con mezzo scudetto in tasca

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la Toscana a portar male al Napoli, o forse a portar bene alla Juventus. Fatto sta che anche quest’anno lo scudetto tricolore si cuce virtualmente sulle maglie bianconere (per l’ottava stagione consecutiva) dopo un crollo dei partenopei in riva all’Arno. I diciotto punti di vantaggio sulla seconda in classifica – dopo trenta giornate - premiano per l’ennesima volta la programmazione del club juventino, e bacchettano tutte le altre, ancora troppo lontane da un livello accettabile per rendere interessante la corsa al titolo. Alla truppa di Allegri basteranno due vittorie per la matematica.

Dopo le polemiche di Cagliari, arriva anche un chiarimento dovuto da parte di Leonardo Bonucci sulle parole post gara apparentemente non a supporto di Moise Kean. “Dopo 24 ore desidero chiarire il mio pensiero. Ieri sera ho parlato alla fine della partita e mi sono espresso in modo evidentemente troppo sbrigativo, che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni – ha scritto ieri sera il difensore sul suo profilo Instagram -. Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti”.

Chiara la linea di Allegri e dei compagni di squadra più maturi di Kean, che provano a contenere il più possibile i comportamenti di un giovane in ascesa. Altrettanto comprensibile, e silenziosamente elegante, la tenuta del ragazzo nel dimostrare a Cagliari il suo dissenso ai cori razzisti. Ieri, poi, Moise ha trascorso il suo giorno libero insieme agli ospiti del Centro Paideia, il nuovo spazio di Fondazione Paideia a Torino che offre attività di assistenza alle famiglie con bambini con disabilità. A dimostrazione di quanto stia maturando nel suo percorso di crescita all’ombra della Mole anche sotto il profilo umano.

Intanto da oggi si torna a lavorare alla Continassa in vista del Milan, con enormi aspettative dall’infermeria. Perché per il prossimo match sono attesi i rientri di Mandzukic, Dybala, e probabilmente anche di Spinazzola e Douglas Costa, tutti fondamentali per la Champions. In attesa di Cristiano Ronaldo, che lavora sodo per un recupero in extremis contro l’Ajax, già dalla gara d’andata di mercoledì prossimo.