Le grandi manovre in corso con Mino Raiola, per Haaland in particolare, riportano in auge l'idea di far tornare a Torino uno degli idoli del pubblico bianconero dell'era Conte prima e di quella Allegri poi, Paul Pogba. Il francese non ne può più di Manchester e dello United, mentre la Juventus pare aver bisogno di una rinfrescata a centrocampo. Con il Manchester United si torna a parlare del trasferimento del "Polpo", rivela Tuttosport, con Emre Can destinato a entrare nella trattativa per abbassare il costo del cartellino.