Juventus, si tratta a distanza per il rinnovo di Dybala: sul piatto 10 milioni fino al 2024

In casa Juventus da tempo ormai si parla del rinnovo di Paulo Dybala. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport infatti, a dicembre c'è stato un primo confronto tra Paratici e l'entourage dell'argentino per gettare le basi del rinnovo e per fissare un appuntamento per avviare la trattativa tra marzo e aprile. La trattativa - si legge - sarebbe dovuta iniziare dopo la sosta per le nazionali. Anche questo appuntamento necessita di un cambiamento, vista l'emergenza legata al Coronavirus, tuttavia le parti possono restare in contatto anche a distanza.

La proposta - Attualmente Dybala guadagna circa 7 milioni ed il suo contratto scadrà nel 2022. La Juve è pronta a mettere sul piatto più di 10 milioni fino al 2024.