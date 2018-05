Juventus, si va verso l'esclusione di Higuain: al suo posto Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce Sky Sport, si va verso un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda la formazione che avrebbe scelto Massimiliano Allegri per affrontare il Milan questa sera nel corso della finale di TIM Cup. Gonzalo Higuain, infatti, potrebbe accomodarsi in panchina, per lasciare posto a Mario Mandzukic, che agirebbe come punta centrale sorretto alle spalle da Dybala e Douglas Costa.