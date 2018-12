Il Corriere dello Sport conferma i rumors degli ultimi giorni in merito ad un nuovo ingresso nello staff di Fabio Paratici. Nei quadri sportivi della Juventus entrerà Filippo Fusco, direttore sportivo in passato di Verona, Bologna e Napoli, una conoscenza profonda del calcio estero e di quello sudamericano in particolare. Stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo romano, l'esperto dirigente avrà un ruolo di rilievo nell'area scouting bianconera. C'è già l'accordo, si stanno limando solo gli ultimi dettagli e Fusco dovrebbe essere ufficializzato dalla Juventus all'inizio di gennaio.