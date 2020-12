Juventus, sirene dalla Cina per Cuadrado: pronta un'offerta shock per il colombiano

Sirene estere per Juan Cuadrado, laterale della Juventus. Come riportato da Fichajes.net, sulle tracce del colombiano ci sarebbe il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che per convincere il calciatore avrebbe messo sul piatto un contratto triennale da 12 milioni di euro a stagione. Nulla da fare, però: il calciatore non è ancora pronto a lasciare l’Europa e la Juventus non intende privarsene.