Juventus, sirene inglesi per Sturaro. I tifosi spingono per l'addio

Fonte: Tuttojuve.com

Come riferito da HITC.com, diversi club di Premier League sono sulle tracce di Stefano Sturaro. Leicester, Everton, Newcastle e West Ham avrebbero avanzato sondaggi per il centrocampista ligure, ma il sito inglese si sofferma più sulla reazione sul web dei tifosi bianconeri, i quali non vedrebbero l'ora di cedere l'ex Genoa come riferito dai commenti riportati dagli inglesi.