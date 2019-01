Juventus, slitta a giugno l'affare Mohanad Ali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per vedere un iracheno protagonista con la maglia della Juventus bisognerà aspettare fino a giugno. Come riporta Tuttosport la trattativa per portare il giovane talento Mohanad Ali è slittata a giugno a causa dell'intransigenza dell'Al-Shorta, che ha deciso di tenere il giocatore fino alla fine della stagione per cercare di vincere il titolo nazionale. La Juventus - si legge - proverà a giocare d'anticipo per assicurarsi il numero 10 dell'Iraq.