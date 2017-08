Juventus, slitta Can: attesa per Matuidi e N'Zonzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Telenovela infinita per gli obiettivi a centrocampo della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero continua a seguire Emre Can, ma i tempi slittano e non è prevista alcuna accelerata. Per quel che riguarda Blaise Matuidi si resta in attesa mentre per Steven N'Zonzi la Vecchia Signora spera che il Siviglia possa concedere uno sconto e per questo motivo non è da escludere che uno degli ultimi due possa arrivare a fine mercato.