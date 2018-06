Juventus, smentito il sì di Pjaca alla Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina La Gazzetta dello Sport fornisce un interessante novità di mercato in merito alla presunta trattativa fra la Fiorentina e la Juventus per Marko Pjaca. L'esterno croato, che pur piace agli uomini mercato gigliati (in particolare a Corvino), non avrebbe infatti aperto ad un trasferimento a Firenze. La Juve - si legge - ha smentito le voci trapelate nella serata di ieri in merito al sì del classe '95 ad un eventuale approdo in riva all'Arno.