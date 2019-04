© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus sogna Paul Pogba per il proprio centrocampo. Tuttosport svela come il francese fosse vicinissimo al ritorno in inverno, prima dell'esonero di Mourinho. Ora chiederà la cessione, ma in mezzo si potrebbe inserire Zinedine Zidane con il Real Madrid. Uno fra Kroos e Isco, in quel caso, finirà sul mercato.