Juventus, solo Arthur per Pjanic: no di Paratici per Vidal e Rakitic

Juventus e Barcellona continuano a trattare per lo scambio Pjanic-Arthur. Il club blaugrana resta ottimista, nonostante il giovane brasiliano ancora non abbia accettato il trasferimento. Arrivato al Barça nell'estate 2018, Arthur sperava di restare a lungo a Barcellona: il giocatore infatti non vorrebbe andarsene dopo appena due stagioni. Nonostante tutto la Barça resta fiducioso di poterlo convincere, in modo da procedere nello scambio.

La Juve dice no alle alternative - Come si legge sulle colonne di Tuttosport il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto altri giocatori per arrivare a Pjanic: Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Per il croato a gennaio si era parlato di un possibile scambio con Bernardeschi, il cileno è una vecchia conoscenza dell'ambiente bianconero. La Juventus però non è disposta ad accettare altre contropartite, vuole solo Arthur. Il motivo è semplice: Pjanic ha uno stipendio da 7 milioni, Arthur alla Juve ne guadagnerebbe 2,5, bonus compresi. Se anche la Juventus dovesse alzarglielo a 3,5, sarebbe sempre la metà di quanto percepirebbe Pjanic. Il discorso cambia completamente con Rakitic e Vidal: il croato sfiora gli 8 milioni, il cileno arriva a guadagnarne quasi a nove. E non si abbasserebbero di certo l’ingaggio nel caso in cui venissero inseriti nello scambio.

