Juventus, solo Dybala può far saltare lo scambio con Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport lo scambio tra Lukaku e Dybala viaggia su binari sicuri. La sensazione, sia da parte della Juventus che da parte dell'Inter, è che l'affare sia ormai vicino alla soluzione, con i nerazzurri che infatti si sono gettati a capofitto su Cavani.

Tutto nelle mani della Joya - Solo l'argentino può far saltare il banco rifiutando eventualmente il passaggio al Manchester United, anche se, considerando il fatto che è fuori dai piani tecnici di Sarri, rifiutare rischierebbe di metterlo in una posizione complicata. A Manchester vorrebbero chiudere entro il weekend visto che il mercato inglese chiuderà l'8 agosto e non vorrebbero arrivare in prossimità del gong anche se sono disposti a correre un piccolo rischio perché Solskjaer considera Dybala perfetto per il suo 4-2-3-1.