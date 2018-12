Come riportato da Sky Sport, a gennaio potrebbe esserci solo un’operazione a gennaio e si tratta di un’operazione in uscita. Si tratta di Moise Kean sul quale rimane attento il Bologna, che cerca un attaccante. Resterà invece in bianconero (ma ancora deve debuttare) Leonardo Spinazzola, la cui cessione è stata bloccata da Allegri viste le condizioni di Cuadrado, che si è operato nei giorni scorsi. Per il resto nessuna operazione in entrata.