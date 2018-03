Juventus, sondaggio dell'Atletico per Bentancur: secco no bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Rodrigo Bentancur, centrocampista classe 1997 della nazionale uruguaiana: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno con i bianconeri per avere il giocatore, ricevendo una secca risposta negativa dai campioni d'Italia, che vedono in Bentancur un potenziale campione da far esplodere. Lo riporta TuttoJuve.com.