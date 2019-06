Juventus, sondaggio dell'Everton per Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Everton si è fatto avanti nelle ultime ore facendo un sondaggio con la Juventus per Moise Kean, attaccante che i bianconeri vorrebbero trattenere e che in tempi recenti ha dichiarato di voler restare a Torino. Resta da capire come vorranno muoversi gli inglesi e quanti milioni intendano mettere sul piatto per provare quanto meno a intavolare una trattativa. A riportarlo è Sky Sport.