© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Philippe Coutinho nel mirino delle grandi d'Europa: e secondo Sport, anche la Juventus avrebbe chiesto al Barcellona informazioni sulla cedibilità del fantasista classe 1992 della nazionale brasiliana. I bianconeri avrebbero fatto un passo avanti per il giocatore, a cui però non mancano certo le richieste. PSG, Chelsea e Manchester United si sono mostrate interessante, mentre in Catalogna Valverde non sembra stravedere per lui.