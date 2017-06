Juventus, sondaggio per Renato Sanches: l'idea è il prestito

© foto di Imago/Image Sport

Idea portoghese per il centrocampo della Juventus. Secondo Tuttosport, nell'ambito della trattativa col Bayern Monaco, il club bianconero avrebbe effettuato un sondaggio per Renato Sanches. L'idea sarebbe quella di prenderlo in prestito, da verificare la disponibilità dei bavaresi: solo l'anno scorso hanno speso 40 milioni di euro, anche se il classe '97 non è stato protagonista nella sua prima annata in Germania.