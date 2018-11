Juventus, sorpasso del Barcellona per Rabiot

Aggiornamenti su Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain sempre molto corteggiato sul mercato. Ciro Venerato, giornalista di Raisport, ha spiegato: "Per quanto riguarda Rabiot, notizie meno belle per la Juventus. Sembra che il Barcellona in questo momento abbia messo la freccia di sorpasso", le parole dell'esperto di mercato riprese da Tuttojuve.com.