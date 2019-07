Juventus, sorpresa Barzagli: non sarà parte dello staff di Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Barzagli molto probabilmente non sarà nello staff di Maurizio Sarri. Il punto lo fa Gazzetta.it: il giocatore avrebbe deciso di non entrare a far parte dello staff del nuovo allenatore della Juventus. Potrebbe farlo più avanti, magari nel prossimo campionato. Ma non adesso. Una sorpresa, a 24 ore dall'inizio del ritiro della Juventus.