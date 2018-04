Juventus, sorpresa Dybala: verso una maglia da titolare col Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per la Juventus. Come riporta Sky Sport, la squadra bianconera è appena rientrata in hotel dopo la rifinitura. Cori e incitamenti dai tifosi presenti, in particolare per Paulo Dybala, che si è tolto la fasciatura alla gamba sinistra mostrata prima dell'allenamento e scalpita per una maglia da titolare nel big match col Napoli. Potrebbe essere proprio lui, dunque, la sorpresa di Allegri nel totoformazione delle ultime ore.