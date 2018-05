Juventus, sorpresa Marotta: trattativa avviata col Genoa per Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, in casa Juventus sono già iniziate le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione. A sorpresa l'amministratore delegato bianconero sta trattando con il Genoa l'acquisto del portiere Mattia Perin, che avrebbe potuto lasciare il Grifone diverse volte in passato ma che alla fine ha continuato difendendo i pali genoani. Adesso però potrebbe essere arrivato il momento dell'addio, con la Vecchia Signora pronta ad acquistare uno dei portieri più interessanti del panorama nazionale.