Juventus, Spalletti: "Con la qualità che ha Kolo Muani diventa decisivo ovunque lo schieri"

"Non è sempre la stessa cosa che ci succede. Una volta ci succede di perdere un pallone banale, un'altra volta di non essere determinati su un pallone che passa di lì, un'altra volta che non ci si accorge che i due calciatori più forti di testa sono alle spalle e noi si continua a rimanere nella zona prefissata per fare il castello davanti all'area. Le situazioni sono più di una in cui non riusciamo a mantenere a livello alto. E poi c'è anche il fatto che per mezz'ora giochi benissimo, hai in mano la partita e sembra che tu la possa chiudere e poi prendi gol da una situazione banale. Poi, nel girare palla in area, scivola e si rischia di prendere gol incasinando l'entusiasmo della squadra perché vai in difficoltà e perché hai timore".

L'inizio è stato buono. Poi un possesso della Fiorentina, calcio d'angolo e gol subito. Quanto pesa questo?

"Pesa moltissimo perché poi gli altri hanno più possibilità di concederti un po' di campo anche se la Fiorentina ci è sempre venuta a prendere. Ha giocato la partita a viso aperto ed è stata anche una bella gara. Però non riusciamo ad essere costanti e si continuerà a lavorare su tutte queste cose che ci vengono a mancare".

E' il caso di ritagliare questo ruolo più esterno a Kolo Muani per avere più campo aperto davanti?

"Anche se gioca prima punta ce l'ha lo stesso il campo davanti. Ora è più decisivo, più convinto. Probabilmente è più in condizione fisica e mentale. Aveva questa mano bloccata e ora sono stati tolti questi punti. In questa condizione qui si può far giocare da tutte le parti. Con le caratteristiche che ha, con la forza che ha, con le qualità che ha, con la velocità diventa decisivo da qualsiasi parte si mette".

E' moderatamente scontento?

"Io sono sempre molto fiducioso perché io conosco bene i miei calciatori. E' chiaro che ora un po' di cose ci sono successe. E' chiaro che qualche cosa ci manca dal poter essere ad un livello altissimo. Però si va alla ricerca. Ora abbiamo Ekhator che è tornato a disposizione. Nella sosta recupereremo qualche altro calciatore e si va fiduciosi".