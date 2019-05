Juventus, speranza De Ligt. Il difensore: "Non so se vado al Barça"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo aver battuto il Graafschap, ed aver vinto lo scudetto con l'Ajax, Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese, parla ancora del suo futuro professionale. Ecco quanto dichiarato ai giornalisti presenti nel dopo gara: "Non è ancora il momento di parlare del mio futuro. Non so se andrò con De Jong al Barcellona, devo ancora analizzare bene la situazione e le offerte. Vedremo quello che succede e dove sarò alla fine dell'estate, per ora non c'è nessun accordo". De Ligt piace molto alla Juventus, che resta in attesa di capire quali siano le reali preferenze del ragazzo per poi, magari, andare a trattare con l'Ajax il suo trasferimento in Italia.