Juventus spietata, la Roma è già alle corde: 3-0 dopo 45 minuti

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una volta Cristiano Ronaldo. Al termine del primo tempo della sfida contro la Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia, la Juventus è in vantaggio 3-0 grazie al 13esimo gol realizzato da CR7 nelle ultime dieci partite, al graffio di Bentancur e al colpo di testa di Bonucci. Decisiva nell'economia della frazione la prima rete, arrivata dopo 25 minuti piuttosto equilibrati. Un gol che ha minato le certezze della Roma e ha permesso ai padroni di casa di conquistare campo e fiducia negli ultimi venti minuti del primo tempo.

L'azione che ha portato al primo gol e il gol stesso sono, senza dubbio, la migliore cartolina di questa prima frazione. Un fraseggio pensato da Rabiot dopo una palla conquistata in mezzo al campo, orchestrato da Douglas Costa e Higuain e finalizzato da Cristiano Ronaldo con un diagonale perfetto. Rasoterra, potente e preciso.

Un gol arrivato per una palla persa da Florenzi, non troppo dissimile dal secondo. Al 38esimo, è stato Cristante a perdere palla in mezzo al campo e a permettere a Bentancur di dare il via all'azione che lui stesso ha ultimato nel migliore dei modi dopo una triangolazione con Douglas Costa.

Troppo alta e imprecisa la squadra di Fonseca. Che ha prestato il fianco a una Juventus brava a sfruttare gli errori in uscita dei giallorossi per ipotecare il passaggio alle semifinali già nei primi 45 minuti. Adesso alla Juventus - che nel secondo minuti di recupero ha trovato anche la rete del 3-0 con un colpo di testa del liberissimo Bonucci - basterà solo gestire il triplo vantaggio.

Clicca qui per la diretta testuale del match