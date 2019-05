© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione Calcio&Mercato, è intervenuto il laterale della Juventus Leonardo Spinazzola dopo il pareggio contro il Torino: “È stato un secondo tempo molto diverso dal primo, ho avuto molto più spazio per puntare l’uomo e questo mi ha giovato. Mancano molto giocatori, ma vogliamo continuare a fare bene e a fare punti fino all’ultima partita. Il mio rendimento? L’ho detto a tutti, a gennaio potevo andare via, ho scelto di rimanere per giocarmela e il tempo mi ha dato ragione. Ronaldo? Mi ha detto di continuare così e di spingere sempre”.