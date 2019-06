Juventus, Spinazzola e Romero sul piatto per arrivare a Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo l'edizione odierna del Corriere di Roma, la Juventus vorrebbe stringere per Sergej Milinkovic-Savic e anticipare il probabile assalto del PSG. Agnelli e Lotito sono stati assieme a Malta alla riunione dell’Eca, anche se non hanno affrontato il discorso in maniera approfondita. I biancocelesti chiedono 100 milioni per il serbo, cifra ritenuta eccessiva dalla Juve, ma ritenuta comunque trattabile soprattutto se il presidente biancoceleste si convincesse ad accettare l’inserimento di contropartite tecniche nell’operazione, ipotesi inizialmente scartata, come un anno fa. Il giocatore entrato nei primi colloqui tra Juventus e Lazio come elemento di scambio è Leonardo Spinazzola, esterno perfetto per la linea a cinque di Inzaghi, utilizzabile su entrambe le fasce - riporta il quotidiano -. È anche per questo che Tare ha rallentato i contatti con la Spal per Fares e ha preso tempo prima di riscattare Romulo dal Genoa (ha tempo fino al 30 giugno). Nelle ultime ore, però, si è pensato anche a Cristian Romero, difensore dello stesso Genoa in mano alla Juve. I bianconeri hanno deciso di puntare subito su Demiral e pertanto l'argentino potrebbe eventualmente rientrare in un'eventuale operazione con la Lazio per Milinkovic.