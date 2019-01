Juventus, Spinazzola felice di restare ma il suo futuro resta un rebus

© foto di Insidefoto/Image Sport

Saranno giorni di riflessione intorno al futuro di Leonardo Spinazzola in casa Juventus. Il calciatore è felice di restare in bianconero, ma se dovesse arrivare una buona offerta, lo stesso club di Agnelli potrebbe pensare di cederlo per mettere a bilancio una plusvalenza. Resta in ogni caso una operazione complicata, anche perché le alternative che portano ai nomi di Emerson Palmieri e Darmian, paiono complicate da raggiungere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.