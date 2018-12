© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus a gennaio si muoverà solo sulle uscite. Nel caso in cui Cuadrado non dovesse restare fuori a lungo, ecco che per Leonardo Spinazzola verrà presa in considerazione l'ipotesi del prestito. Il giocatore deve ritrovare la forma perduta con il lungo infortunio e Paratici lavorerà per mandarlo a giocare almeno fino a giugno.