Juventus, Spinazzola in standby: resta se Cuadrado si opera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juve c'è poco da riparare. Ed è per questo che, salvo colpi di scena, il mercato di gennaio dei bianconeri sarà solo in uscita. In primis, si prenderà in considerazione la possibilità di cedere in prestito Spinazzola. E per farlo non si guarderà verso la Continassa: lo sguardo di Paratici sarà rivolto infatti alla Germania, dove arriveranno presto indicazioni sullo stato di salute del ginocchio di Cuadrado. Non dovessero bastare le terapie conservative, efficaci su Bernardeschi la passata stagione, sarà necessario l'intervento chirurgico. A quel punto, l'ex Atalanta non si muoverebbe da Torino. In caso contrario, e quindi nella migliore delle ipotesi per Allegri, Spinazzola partirebbe a gennaio.

KEAN E RUGANI - Capitolo Kean: due sole presenze per il millennial dei record, che potrebbe lasciare Torino (in prestito) nel prossimo mercato. Piace al Bologna e al Marsiglia. In chiave rinnovi, archiviato quello di Alex Sandro (prolungamento fino al 2023), ora toccherà sedersi al tavolo con Rugani e il suo agente Torchia. Sul piatto, la possibilità di rivedere l'accordo che scade nel 2021: non c'è fretta, quindi, nonostante l'ex Empoli rimanga per il club un elemento da valorizzare. E quindi da blindare.