Juventus, spunta una nuova clausola per Icardi: per Maurito servono 85 milioni di euro

Spunta una nuova clausola per quanto riguarda Mauro Icardi. Secondo fonti francesi, infatti, ci sarebbe un'intesa tra Inter e Psg: qualora il club parigino riscattasse Maurito e poi lo girasse a un'altra squadra italiana, ai nerazzurri andrebbero 85 milioni, ossia 15 in più nel caso restasse invece nella capitale francese. Lo conferma oggi Tuttosport, che spiega come la Juventus sia davvero interessata all'argentino, sebbene questo significherebbe un bonus di 15 milioni per i rivali di sempre.