Juventus, squadra al lavoro: le ultime sugli infortunati, da CR7 a De Ligt

Fonte: Juventus.com

Archiviata la splendida rimonta di ieri pomeriggio, la vittoria per 1 a 3 in casa dell’Atalanta, è già ora di concentrarsi sulla Champions League. Martedì sera all’Allianz Stadium arriva infatti l’Atletico Madrid, che cercherà di contendere agli uomini di Sarri il primo posto del girone D.

I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC Continassa per una seduta, come di consueto nei post-gara, divisa in due gruppi: scarico per chi è sceso in campo al Geweiss Stadium e lavoro per il resto della squadra.

Cristiano Ronaldo ha effettuato la seduta completa di allenamento, mentre Adrien Rabiot e Alex Sandro hanno effettuato lavoro differenziato in campo.

In seguito a accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical è emerso che Matthjis De Ligt ha subito, nel match di ieri, una lussazione della spalla destra e ha oggi effettuato terapie e recupero.

Terapie e recupero anche per Federico Bernardeschi, che ieri ha subito un trauma all’emitorace destro.

Douglas Costa ha invece subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo (i tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni).

Domani, vigilia di Juve-Atletico, l’allenamento è in programma alle 15:15 (di cui i primi 15’ aperto ai media), mentre la conferenza stampa bianconera è prevista alle 13:30 (come sempre, diretta su Juventus TV).