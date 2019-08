© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra più che in fase di stallo il passaggio di Daniele Rugani dalla Juventus alla Roma. La trattativa è bloccata: o i bianconeri abbasseranno le pretese a 15 milioni di euro più le contropartite come Zan Celar e Alessio Riccardi, o l'affare non si riaprirà. Inoltre il baby talento Riccardi non è convinto del trasferimento, ricorda Sky.