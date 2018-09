Juventus, Sturaro allo Sporting Lisbona grazie a CR7: i dettagli

Fonte: Tuttojuve.com

Stefano Sturaro è finito in prestito allo Sporting Lisbona grazie soprattutto a... Cristiano Ronaldo! E' quanto afferma il quotidiano lusitano A Bola che spiega come il centrocampista ligure sia stato influenzato da CR7. Carlo Volpi, l'agente del mediano, ha così parlato ai microfoni dei colleghi portoghesi. "Ronaldo gli ha detto che lo Sporting è un club molto prestigioso, che lotta sempre per il titolo. Sarebbe stata una buona soluzione per lui. Un club molto prestigioso ed una città bellissima gli ha garantito Ronaldo. Dopo quello che gli ha detto l'ex Real madrid, sono stati i tifosi a conquistare Stefano. E' stato a Lisbona due vole ed ha visto due partite; mi ha detto che i tifosi sono da far tremare la pelle, proprio come piace a lui".