Juventus, Sturaro: "Niente errori contro il Crotone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, prima della gara contro il Crotone, parla il centrocampista della Juventus, Stefano Sturaro: "Finché la matematica non ci dà la certezza del titolo, dobbiamo lottare fino all'ultimo. Ogni partita è a sé, stasera non dobbiamo commettere errori per raggiungere il nostro obiettivo".