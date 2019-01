© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di sciogliere le riserve circa il futuro di Todibo, con una risposta attesa per la prossima settimana, la Juventus prenota il gioiellino del Genoa Cristian Romero, 20 anni e 11 presenze con un gol in rossoblù in stagione. Una delle priorità di Paratici, scrive Tuttosport, è svecchiare una rosa difensiva composta quasi interamente di over 30 e l'argentino è sicuramente un bocconcino prelibato in questo senso. L'operazione sembra vicina alla svolta con l'inserimento di Stefano Sturaro, che tornerà subito al Genoa dopo un prestito poco soddisfacente allo Sporting Lisbona.