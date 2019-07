© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona si inserisce nella corsa a Joao Cancelo, riporta oggi il Corriere dello Sport. Il terzino portoghese, ritenuto cedibile dalla Juventus, piace da tempo al Manchester City anche se la trattativa negli ultimi giorni si è bloccata anche perché i bianconeri non si sono mostrati interessati ad avere una contropartita, nella fattispecie Danilo. Fra le squadre interessate al giocatore anche il Bayern Monaco, che ha sondato il terreno. Ecco quindi il Barcellona approfittare della fase si stallo per il passaggio dell'esterno in Inghilterra, alzando il pressing sul giocatore.