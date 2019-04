Juventus, su Cristiano Ronaldo vince per adesso la scelta conservativa

Fonte: inviato a Torino

Per riportare le aspettative su Cristiano Ronaldo nel match contro l’Ajax allo stato originale, bisogna compiere un passo indietro e fare una valutazione oggettiva della situazione. Il portoghese è prossimo al rientro, da un infortunio muscolare comunque delicato che un comune mortale non avrebbe neanche pensato di smaltire in tempi così ristretti. Ieri ha lavorato parzialmente con i compagni, oggi potrebbe incrementare il lavoro con la squadra. Allo stesso modo, però, bisogna valutare i rischi di una possibile ricaduta e, soprattutto, focalizzare il peso che si richiede al portoghese sulla stagione bianconera. E quì, con meno frenesia, si realizza che effettivamente la partita decisiva contro gli olandesi potrebbe essere in ogni caso quella in programma tra dieci giorni a Torino, all’Allianz Stadium.

Cristiano Ronaldo, a meno di clamorosi ripensamenti, ad Amsterdam ci sarà. Non per forza in campo dal primo minuto. Anzi, stando alle sensazioni che trapelano all’antivigilia del match, l’ipotesi panchina sembrerebbe la più probabile, con eventuale minutaggio sul finale. Una scelta conservativa che, comunque, sarà avallata da una decisione quasi collegiale: tra Allegri, il suo staff, il giocatore e perfino la dirigenza, considerato che CR7, quest’anno, è un patrimonio di tutti.

Dybala e Kean, per adesso, si giocherebbero una maglia da titolare. Con il primo nettamente favorito per affiancare in avvio Mandzukic e Bernardeschi. Senza dimenticare Douglas Costa, un altro che – magari a partita in corso - potrebbe dare man forte in fase offensiva e rappresentare la vera sorpresa di Allegri nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico juventino prepara il match proprio sulle corsie esterne, e quì la novità dall’inizio potrebbe essere Spinazzola sulla sinistra, al posto di Alex Sandro. Mentre Cancelo è in vantaggio su De Sciglio. In mezzo, da valutare Emre Can: la speranza è che la caviglia dia risposte positive già da oggi, al più tardi domani, ma anche in questo caso la volontà è di non forzare i tempi di recupero. Bentancur scalda i motori, Khedira darebbe le giuste garanzie all’occorrenza dopo il buon rientro con il Milan. Tutti gli altri non sono neanche in discussione.