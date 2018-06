Juventus su Dembelé, la richiesta del Tottenham è di 20 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino fa il punto sull'obiettivo Moussa Dembelé del Tottenham per la Juventus. Contratto in scadenza nel giugno del 2019, il trentunenne belga è il nome nuovo per il mercato bianconero. Marotta cerca l'assalto con la sponda di Mino Raiola, con gli Spurs che non scendono però dalla valutazione di 20 milioni di euro. Contatti in corso sia con i londinesi che con l'entourage del giocatore mentre si raffredda la pista che porta a Giacomo Bonaventura del Milan.